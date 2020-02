Tragico incidente nella serata di sabato 8 febbraio in provincia di Piacenza.

È accaduto a Sarmato in via Agazzara, dove una Renault Clio, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza, si è schiantata contro una pianta a lato della carreggiata.

Foto 2 di 2



Nulla da fare per il conducente che è morto sul colpo. Si tratta di un trentenne di origine straniera di Sarmato.

Sono stati vani soccorsi del 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza infermieristica dell’ospedale di Castelsangiovanni assieme all’auto medica da Piacenza.

C’è voluto l’intervento di una squadra di vigili del fuoco di Castelsangiovanni per liberare dalle lamiere accartocciate la salma dell’uomo.

Sul posto anche i carabinieri di Borgonovo e di Sarmato.

IN AGGIORNAMENTO