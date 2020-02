Bakery a Ozzano per continuare a correre. Perin “Trasferta insidiosa”

La Bakery Piacenza si prepara ad affrontare una nuova trasferta, sabato sera (ore 20.30) ad Ozzano.

Dopo tre vittorie consecutive arrivate in maniera molto convincente, i biancorossi sono pronti a provare a replicarsi contro la formazione bolognese, che attualmente occupa l’ottava posizione in classifica e che li vedrebbe proiettati ai play-off. All’andata gli uomini di Campanella si imposero sulla Sinermatic con un netto 86-54 con un terzo quarto dl formidabile parziale di 34-9 e cinque uomini in doppia cifra. Per affrontare l’insidiosa trasferta di Ozzano, abbiamo chiesto a Marco Perin di introdurci al match del Pala Arti Grafiche Reggiani.

Dopo 3 vittorie consecutive e una vittoria oltre i 100 punti, non c’è nessuna voglia di fermarsi. Come è andata la settimana e come prepararsi in vista del match di domani con Ozzano?

“Si è vero, arriviamo da 3 vittorie consecutive e sicuramente l’entusiasmo e la voglia di continuare a fare bene è molto alta. La settimana sta andando bene, stiamo preparando al meglio la trasferta molto insidiosa di domani ad Ozzano che non sarà facile. Ozzano attualmente è una squadra di metà classifica in piena corsa per i playoff quindi la loro motivazione sarà molto alta. Il loro campo è molto insidioso e difficile con molti tifosi a sostenerli e di questo fanno la loro aggressività il loro punto di forza. Noi dovremo essere bravi a rimanere uniti in qualsiasi frangente della gara soprattutto nei momenti di difficoltà che sicuramente non mancheranno.”

Il focus su Ozzano – La Sinermatic Ozzano occupa l’ottava posizione in classifica con 22 punti e 11 vittorie all’attivo. La squadra allenata da coach Grandi arriva da due sconfitte consecutive contro le corazzate Rimini e Fabriano. L’uomo più pericoloso da arginare, nonché capitano della squadra, sarà una vecchia conoscenza del basket piacentino: Luigi Dordei, in biancorosso nella stagione 2015-16, che viaggiò con la media di 12.6 ppg e con il 44% al tiro. Ora a Ozzano i punti sono 10.5 ppg, 47% al tiro da due e 43% al tiro da tre. Altri uomini da tenere d’occhio saranno Montanari (10.9 ppg) che da poco ha raggiunto quota 1000 punti con la maglia rossoblu, Morara e il pivot Crespi. Il roster è molto giovane, con il solo Dordei nato negli anni’80 e gli altri nati tutti tra il 1991 e il 2000.

Foto Petrarelli