Bakery cerca continuità contro Teramo “Massima concentrazione”

Dopo due vittorie consecutive, la Bakery Piacenza cerca continuità nel match di sabato sera (ore 21).

Al PalaBakery sarà attesa l’Adriatica Press Teramo, squadra che attualmente occupa il penultimo posto della classifica. Come si è visto contro Porto Sant’Elpidio, l’importante sarà non sottovalutare l’avversario, sulla carta inferiore, e giocare uniti come si è fatto fino ad ora. Sarà un match delicato, visto anche il risultato dell’andata: 51-53 con vittoria al cardiopalma grazie ad un tiro di Birindelli. L’importante match contro Teramo è stato introdotto dai due coach biancorossi: Federico Campanella e Matteo Brambilla.

Contro Porto Sant’Elpidio è arrivata una vittoria convincente al termine di una gara giocata bene. Una rapida analisi della partita?

“La partita con Porto Sant’Elpidio è stata una partita convincente – ha esordito coach Campanella – dove era importante ritrovare i due punti in trasferta. Abbiamo sempre avuto in mano il gioco, anche se a livello mentale non era facile vista la voglia di vincere degli avversari. Sono assolutamente soddisfatto della prova e anche i ragazzi hanno fatto vedere ottime cose, segnando 80 punti e con quattro di loro arrivati in doppia cifra.”

Come arrivate all’impegno contro Teramo?

“Arriviamo alla partita con Teramo carichi e vogliosi di replicare il risultato dell’andata, avvenuto su un campo molto difficile all’ultimo tiro. Nonostante la differenza in classifica, sarà importante non sottovalutare Teramo che attualmente possiede ancora una squadra da playoff. Affronteremo la sfida con la massima concentrazione, cerando di far valere il nostro gioco sul nostro campo, davanti ai nostri tifosi che ci aiuteranno come sempre.”

Il microfono è passato poi al vice allenatore, Matteo Brambilla.

Un’analisi sugli ospiti. Che insidie nascondono?

“Teramo è una squadra da prendere con molta attenzione, nonostante la classifica la relega al penultimo posto. All’interno del roster sono presenti giocatori di grande talento come Lestini e Di Bonaventura, nonché un efficace gioco fuori dall’area. Come ci sta insegnando questo campionato, partite facili e scontate non ce ne sono anche affrontando squadre di bassa classifica. Dovremo mantenere alta la nostra concentrazione, cercando di avere in mano l’inerzia dell’incontro. Dal canto loro, Teramo cercherà di vincere per risalire la classifica, non avendo nulla da perdere.”

All’andata è arrivata una vittoria al cardiopalma con un punteggio basso. Cosa è cambiato da quella partita?

“All’andata abbiamo vinto con l’ultimo canestro di Birindelli con il basso punteggio di 51-53, al termine di una partita che si era complicata. Dopo aver preso il largo con anche un vantaggio in doppia cifra, qualcosa si è inceppato in difesa, facendo rientrare in partita gli avversari. Rispetto all’andata, la Bakery ha preso molta coscienza delle proprie capacità e se riusciremo a sfruttarle al meglio, potremo fare una buona gara e regalare una nuova vittoria al nostro tifo. Un ringraziamento particolare va a loro che ci hanno sostenuto anche nella lontana trasferta la scorsa settimana e un invito a continuare a seguirci anche domani sera alle ore 21.00 al PalaBakery.”

Il focus su Teramo – La squadra allenata da coach Cilio occupa la quindicesima posizione con tre vittorie all’attivo. I biancorossi arrivano dalla sconfitta nel derby con Giulianova (72-80) che ha portato a cinque il numero di partite consecutive senza vittoria. L’Adriatica Press ha da poco ingaggiato il centro Lorenzo Bruno che in quattro partite ha segnato 38 punti. Gli uomini da tener d’occhio saranno il capitano Di Bonaventura (15.9 ppg), e Lestini (13.6 ppg). Ad eccezione di Lestini e Bruno, l’intero roster è nato dopo il 1995, risultando uno dei più giovani del girone.

Nella foto Campanella e Brambilla (ph Petrarelli)