Soccorsi in azione lungo l’argine del Po a Piacenza nel pomeriggio di sabato all’altezza della Map.

Ancora da definire i contorni dell’episodio: un bambino di 13 anni è stato salvato dalle acque del fiume.

Non è chiaro perchè il 13enne sia finito nelle fredde acque del Po, forse per un gioco con alcuni coetanei o per una spinta ricevuta da qualcuno. E’ stato comunque prontamente tratto a riva da alcune persone presenti sull’argine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118. Presenti anche due volanti della polizia: gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni per ricostruire i fatti.

Il bambino, di origine straniera, è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.