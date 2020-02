Bando per il contributo affitto, domande accolte anche la prossima settimana

Le domande per l’ottenimento del contributo affitto, la cui scadenza è attualmente fissata per venerdì 28 febbraio, potranno essere consegnate anche la prossima settimana, sino a sabato 7 marzo.

Il Comune di Piacenza ha accolto, in tal senso, il suggerimento della Regione Emilia Romagna, derivante dalla straordinarietà della situazione attuale e dalle segnalazioni di alcuni territori – tra cui il nostro – in merito all’esigenza di diluire l’accesso del pubblico agli sportelli, ritenendo prioritario evitare l’assembramento di persone negli uffici preposti al recepimento delle richieste. Sarà comunque registrata la data di presentazione delle domande.

La scadenza del bando per il Fondo regionale “Accesso abitazione in locazione”, attualmente fissata per il 28 febbraio, è sancita dalla delibera 1815 approvata nel 2019 dalla Giunta regionale; solo un ulteriore atto dello stesso organismo – il cui insediamento e le cui prime riunioni si terranno agli inizi di marzo – può stabilire una proroga formale: non appena le condizioni lo permetteranno, la nuova Giunta regionale valuterà la situazione adottando, se necessario, gli opportuni provvedimenti che verranno comunicati.