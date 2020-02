Barbieri ribadisce la richiesta “Misure urgenti anche per l’economia di Piacenza”

“Aumentano i contagi e le persone in isolamento, al problema sanitario si aggiunge una insostenibile crisi economica: Piacenza venga equiparata alla zona rossa”.

Lo ribadisce il sindaco Patrizia Barbieri, che torna a sollecitare il tema, in una lettera inviata al presidente del consiglio Giuseppe Conte, ai ministri Luciana Lamorgese, Stefano Patuanelli, Paola De Micheli, e al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

“Presa lettura del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 33, e in attesa di conoscere per esteso il provvedimento, richiamo il contenuto della mia richiesta del 26 febbraio per risollecitare misure urgenti per il territorio piacentino” scrive il primo cittadino.

“La nostra realtà vede un crescendo di contagiati nonché di persone costrette all’auto isolamento.

Il problema sanitario si accompagna ad una ormai insostenibile e crescente crisi economica che riguarda tutti i settori e questa si registra già da una settimana”.

“Mi permetto di rilevare che in assenza di misure di sostegno come quelle adottate per la zona rossa, l’intero sistema piacentino avrà pesantissime ricadute che si ripercuoteranno sull’intero Paese”.

“Chiedo quindi – conclude – che la posizione di Piacenza venga correttamente ed adeguatamente valutata, restando a disposizione per fornire ogni e più concreto utile elemento atto ad inquadrare la situazione territoriale”.