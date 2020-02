Baseball, per il Piacenza esordio di fuoco con il derby contro Codogno

La Commissione Organizzazione Gare della Fibs (Federazione Italiana Baseball Softball) ha annunciato i calendari dei campionati maggiori.

La “roadmap” che guiderà il Piacenza lungo le 28 giornate della Serie B propone un esordio stuzzicante, servendo domenica 5 aprile il derby con Codogno, in trasferta. Dopo la pausa pasquale, il campionato prosegue con due turni casalinghi contro Junior Parma e Reggio Emilia. Subito dopo trasferta a Milano, poi al De Benedetti contro la Crocetta Parma, trasferta a Fossano e infine chiusura del girone d’andata in casa con la matricola Ares Milano. Il girone di ritorno completerà poi la regular season il cui termine è previsto domenica 26 luglio.

Oltre a Pasqua, le altre soste saranno il 31 maggio ed il 26 luglio per eventuali recuperi. Il format del campionato prevede sempre il doppio incontro domenicale (con inizio alle 11 ed alle 15,30), con solo gara2 concessa a lanciatori comunitari non di scuola italiana. Dopo le 28 partite di regular season, le prime classificate dei quattro gironi nazionali saranno subito promosse in Serie A2, con le seconde invece che accederanno ai play-off al termine dei quali altre due formazioni saliranno di categoria per un totale di sei.

Le ultime due di ogni girone andranno ai play-out con alla fine quattro retrocessioni in Serie C.