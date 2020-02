Basket, al Palabakery doppio appuntamento per i giovani cestisti di Piacenza

Due eventi per la provincia e la città di Piacenza saranno ospitati al PalaBakery: domenica 16 febbraio, nella mattinata, andrà in scena sul parquet biancorosso, il 3 contro 3 Under 14 provinciale, con diverse formazioni piacentine che si sfideranno. La Bakery Podenzano schiererà ben 4 formazioni.

Un altro appuntamento si terrà lunedì 17 febbraio: le selezioni femminili e maschili dell’annata 2007 di Piacenza si alleneranno al PalaBakery sotto la guida di Claudio Coppeta. I migliori prospetti under 13 della provincia, tra cui ben 8 provenienti dal settore giovanile biancorosso, avranno la possibilità di confrontarsi in un allenamento speciale.