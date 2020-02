Basket Serie D: Podenzano torna a vincere con Calderara, continua la corsa salvezza

I miglioramenti visti nelle ultime gare hanno dato i loro frutti: Podenzano Bakery ospita una diretta concorrente in classifica, Calderara Basket, già battuta nell’unica vittoria fuori casa del girone d’andata, e replica la vittoria convincendo per carattere e gioco.

La contesa si apre in modo surreale, punto dopo punto Podenzano arriva addirittura sul parziale di 19-0 prima che Calderara si svegli dal torpore e metta i primi 2 punti. Rimettendosi in carreggiata, riesce a rimontare leggermente i locali, finendo il quarto sul 26 a 11, lasciando comunque trasparire un dominio dei gialloblu e una partita apparentemente facile. Francesco Galli, playmaker, è il mattatore del primo tempo.

Anche il secondo periodo prosegue sugli stessi toni, ma Calderara è decisamente più in partita, rosicchiando punto dopo punto a cui Podenzano risponde bene ma concedendo qualcosa in difesa: è comunque +9 per i locali all’intervallo. Calderara rientra con un piglio diverso dagli spogliatoi, mentre adesso è Podenzano a non trovare più le idee veloci e le realizzazioni del primo tempo: gli ospiti continuano a viaggiare con 20 punti per quarto, e arrivano a fine terzo periodo quasi ad agganciare i gialloblù, comunque mai andati sotto.

La gara diventa nervosa, complice una conduzione arbitrale severa sui contatti e sulle proteste: Calderara si lascia andare, fioccano i falli tecnici e addirittura l’espulsione del dirigente. Escono rapidamente per 5 falli anche due giocatori importanti e diventa impossibile per i viaggianti recuperare lo svantaggio, ma un plauso ai ragazzi di Coach Coppeta che mantengono il sangue freddo rispondendo colpo su colpo alle offensive dei bolognesi. Le parole di coach Claudio Coppeta: “Ottima vittoria voluta e protetta nei momenti difficili dell’incontro: erano già alcune partite che avevamo un giusto approccio ma non riuscivamo a concretizzare. Ora ci tufferemo in palestra, per preparare la prossima importantissima in quel di Cavriago.”

Podenzano – Calderara: 76 – 67 (26-11, 40-31, 54-52)

Monti 2, El Agbani 7, Carini 7, Marafetti, Calzi 2, Galli 18, Bossi 2, Guerra 13, Noé, Coppeta G. 14, Petrov 11. All. Coppeta C. / Scherz / Libé