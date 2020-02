Biffi Arte, rinviati a data da destinarsi tutti gli eventi collaterali

Coronavirus, sospesi gli eventi collaterali alla Biffi Arte.

Lo comunica la stessa galleria in una nota. “In via precauzionale – si legge -, la Direzione della Galleria Biffi Arte comunica che a seguito delle restrizioni disposte dalle autorità sanitarie per il nostro territorio, da domenica 23 febbraio tutti gli eventi collaterali in programma sono rinviati a data da destinarsi. La Galleria rimarrà aperta nei consueti orari con le esposizioni attualmente in corso”.