Blackout a Rottofreno, domani il ripristino delle utenze disattivate.

Lo annuncia via Facebook il sindaco Raffaele Veneziani, dopo i disservizi segnalati nel pomeriggio del 4 febbraio e dovuti, con probabilità, al forte vento che si è abbattuto sulla provincia di Piacenza. “A seguito dei problemi della scorsa notte in merito alla fornitura elettrica, attualmente il quadrante sud/est di Rottofreno è alimentato provvisoriamente con un generatore – scrive Veneziani -. L’intervento di ripristino dell’infrastruttura principale sarà svolto nella giornata di domani, giovedì 6 febbraio, tra le ore 14 e le ore 17”.

“Enel Distribuzione provvederà alla consegna di avvisi a tutte le utenze interessate per informare della sospensione della fornitura che si renderà necessaria per effetto dei lavori previsti. Di fatto, le utenze che saranno disalimentate saranno unicamente quelle il cui servizio è stato ripristinato oltre la mezzanotte di ieri”. “Vi ringrazio nuovamente – conclude – per la pazienza dimostrata durante i disservizi di ieri e per la sopportazione anche dell’interruzione che sarà prevista per domani in conseguenza dell’intervento”.