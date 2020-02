“Bonaccini calpesta Piacenza e dimostra di essere al servizio dei poteri forti”

“Cita Sacchi – che si era schierato con il centrodestra – ma non riuscirà a ottenere un decimo dei risultati raggiunti dal celebre allenatore. Bonaccini dimostra di essere al servizio dei poteri forti – Lo ha dichiarato la deputata della Lega, Elena Murelli, commentando il varo della Giunta Bonaccini.

“Ad esempio – ha aggiunto -, mettere alla Sanità Donini, che si è sempre occupato di Trasporti, la dice lunga… E Corsini ai Trasporti, poi, uno che sicuramente avrà problemi a relazionarsi con l’intermodale, visto che si è sempre occupato di turismo, commercio, terme e agroalimentare. Bonaccini calpesta Piacenza, anche se ha detto che vorrà essere presente dove il centrosinistra ha preso meno voti e cioè in montagna. Non credo gli basterà aver varato un assessorato ad hoc. Di lavoro ne avrà davvero tanto, visto che ha dimenticato le nostre montagne per anni, a partire da sanità e infrastrutture. Per non parlare delle aree interne create a tavolino per rispondere ai problemi della montagna. Faccia sì che queste aree abbiano la stessa dignità della montagna che dovrebbero aiutare”.

“È una specie di promozione delle aree interne a un nuovo ente sovraordinato, senza considerare i reali problemi. Voleva dimostrare qualcosa?”.