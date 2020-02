Mascherina Fontana? Bonaccini “Io non lo avrei mai fatto”

Coronavirus, Bonaccini all’Europa “Bisogna sforare il patto di stabilità”.

Il governatore dell’Emilia-Romagna, intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, chiede anche “un’azione per tutelare e difendere i nostri prodotti. Da parte di qualche mascalzone ci sarà la rincorsa a cogliere questa palla al balzo per contrastare l’italianità e il made in Italy”. Bonaccini ha commentato anche il video in cui il presidente lombardo Attilio Fontana indossa la mascherina. “Io non l’avrei mai fatto”, ha tagliato corto.

Poi un commento sulla partecipazione di Mattia Santori e di alcuni esponenti delle Sardine alla trasmissione “Amici di Maria De Filippi”, in onda stasera.”Non commento la presenza delle sardine ad Amici, non lo sapevo, lo apprendo adesso da voi. Da noi sono state importanti per fare tornare le persone alla partecipazione”, riconosce Bonaccini, “Ma adesso credo che anche a loro serva un salto di qualità nell’eventuale offerta politica”.