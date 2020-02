Borgo Faxhall, aperti solo supermercati, ristoranti e parafarmacia

Coronavirus, chiusure ed eventi rinviati al Borgo Faxhall.

“In ottemperanza alle recentissime disposizioni Ministeriali, Regionali e Comunali in materia di allarme e prevenzione del contagio da CODIV-19, – spiegano i responsabili della galleria commerciale – il Mercatino del Borgo FaxHall previsto per sabato 29 febbraio e le manifestazioni di Magic Planet purtroppo sono da intendersi annullate. Nelle giornate di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, inoltre, tutti gli esercizi non alimentari della Galleria Commerciale Borgo FaxHall rimarranno chiusi. Rimarranno aperti solo i supermercati di generi alimentari, la ristorazione e la parafarmacia. I bar chiuderanno alle ore 18”.