Bottino di otto medaglie per i giovani della Nino Bixio al Trofeo Città di Gussago

Domenica 16 febbraio le giovani leve della Nino Bixio erano tra gli oltre 1.000 iscritti delle 20 squadre partecipanti all’8° trofeo Città di Gussago – Gran Galà dell’Esordiente.

Ottimi i piazzamenti e otto le medaglie conquistate: Ricci Fabio (es A 2007) è salito per ben 3 volte sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi le gare dei 100 stile libero con 1’00”16, dei 200 stile libero con 2’11”88 e dei 100 delfino con 1’07”53. Medaglia d’oro anche per l’esordiente B 2010 Sardi Giorgia nei 200 dorso, vinti con 3’09”88. Due le medaglie d’argento vinte da Ricci Cecilia (es B 2010) nei 50 rana con 50”45 e da Rossi Nicola (es B 2010) nei 200 stile libero con 3’12”15. Doppietta di bronzo per Trespidi Sara (es A 2008) nei 100 dorso con 1’19”64 e nei 50 delfino con 36”27. Podio sfiorato per Ricci Cecilia nei 100 rana con 1’53”81 e per Sardi Giorgia nei 100 dorso con 1’33”02.

Buone anche le prestazioni di Ricci Cecilia nei 50 delfino ( 48”74), Sardi Giorgia nei 50 stile libero (39”50), Trespidi Sara nei 200 dorso (2’51”19), Libofsha Spiridion (es A 2007) nei 100 dorso (1’28”47), nei 200 dorso (3’16”88) e nei 50 stile libero (33”56), Rossi Luca (es A 2007) nei 100 stile libero (1’12”46), nei 100 dorso (1’17”94) e nei 200 dorso (2’52”61), Rossi Nicola nei 50 stile libero (40”27) e nei 100 stile libero (1’35”53), Sardi Matteo (es A 2008) nei 100 stile libero (1’14”88), nei 200 stile libero (2’37”77) e nei 200 rana (3’40”05), Vidi Francesco (es A 2007) nei 100 stile libero (1’17”78), nei 50 rana (47”49) e nei 100 rana (1’43”73) e Zanirato Davide (es A 2008) nei 50 stile libero (36”58), nei 100 stile libero (1’18”54) e nei 200 stile libero (2’52”04).

Sempre gli atleti delle categorie Esordienti B ed Esordienti A si sono misurati col cronometro domenica 9 febbraio alla piscina Raffalda di Piacenza alla manifestazione provinciale di nuoto. Hanno gareggiato nella categoria Esordienti B : Sardi Giorgia nei 200 stile libero in 2’59”60 e nei 100 rana in 2’05”00 e Rossi Nicola nei 100 rana in 1’53”80 e nei 100 dorso in 1’37”70. Nella categoria Esordienti A: Dordoni Lucrezia Sofia nei 200 misti in 3’03”10 e nei 100 stile libero in 1’10”50, Erangoli Alessia nei 100 dorso in 1’36”70 e i 100 stile libero in 1’22”20, Michelotti Maddalena nei 100 stile libero in 1’42”80, Trespidi Sara nei 200 misti in 2’55”40 e nei 400 stile libero in 5’41”80, Beni Marcello nei 100 stile libero in 1’34”80, Libofsha Spiridion nei 100 delfino in 1’39”30, Ricci Fabio nei 200 dorso in 2’29”80 e i 400 stile libero in 4’40”00, Rossi Luca nei 200 misti in 2’52”10 e nei 400 stile libero in 5’26”30, Sardi Matteo nei 200 misti in 3’13”90 e nei 400 stile libero in 5’34”90, Vidi Francesco nei 200 stile libero in 2’42”30 e nei 100 dorso in 1’34”20 e Zanirato Davide nei 100 rana in 1’45”50 e nei 100 dorso in 1’38”00.