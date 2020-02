“Box trasformati in discarica, alla Farnesiana i residenti rinunciano al posto auto”

Nella notte sono apparsi alcuni striscioni che recitano “Il cancello lo mettiamo noi” in prossimità dei garage di via Marinai d’Italia e via Caduti sul lavoro a Piacenza, oltre a delle catene che simbolicamente impediscono l’accesso.

“Con questa azione – inizia Manuel Radaelli del Comitato “Rete” – abbiamo voluto denunciare ancora una volta la situazione dei box in questa zona, anche se non è l’unica in preda al degrado. Auto bruciate o abbandonate, rifiuti ed oggetti pericolosi sono lo spettacolo indecoroso che si presenta agli occhi di tutti. I residenti rinunciano alla possibilità di usufruire del posto auto, dal momento che si tratta di un luogo insicuro e pericoloso, soprattutto di sera. La presenza delle carcasse di automobili perdura da troppo tempo e i box fungono ormai da discarica.”

“Quello che auspichiamo – incalza Radaelli – è che Acer e Comune inizino a prendere in mano la situazione in modo serio per trovare delle soluzioni, quali la pulizia dei garage, la rimozione delle vetture abbandonate, l’installazione delle tanto richieste telecamere e dei cancelli, dando la possibilità di accesso ai soli affittuari.”