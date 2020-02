Brutto passo falso per il Monticelli C.M.V., sconfitta interna contro Mb Tecnology

Passo falso a sorpresa in serie D femminile di volley per il Monticelli C.M.V., sconfitta in quattro set in casa dalle reggiane della Mb Tecnology nella seconda giornata di ritorno.

Dopo la buona prova di Noceto, arrivata alla ripresa del campionato in seguito al giro di boa, la squadra di Paolo Sagliani è “scivolata” contro un avversario già battuto all’andata, scendendo di tono non solo in termini di risultati (6 punti nelle ultime quattro partite), ma anche a livello di prestazioni. Una formazione, dunque, che cercherà di ritrovarsi dopo esser stata anche in vetta alla classifica e che ora vede minacciato anche il secondo posto per mano del Collecchio. L’unica nota positiva dell’incontro è il ritorno in campo di Daria Bigliardi, una delle protagoniste della scorsa promozione in serie D e che ha risolto i problemi fisici di questi mesi. Sabato alle 19,30 nuovo appuntamento casalingo al palazzetto di via Edison a Monticelli, con le giallonere a caccia di riscatto contro un’altra formazione reggiana, il Jovi Volley.

LA PARTITA – Le rivierasche si presentano all’appuntamento con tre assenze (Vicentini, Martini e l’influenzata Zanoni), così – oltre alle giovani under 18 La Gamba e Maarouf – va a referto anche l’esperta Bigliardi, seppur ancor in via di recupero. Cambia, dunque, la coppia centrale composta da Olmi e Magistrati, mentre per il resto 6+1 invariato con la diagonale Motta-Periti e l’asse di posto quattro Azzali-Conti, con Spoto libero.

Il primo set parte con un ritmo lento, con le padrone di casa che si adeguano e restano a braccetto nel punteggio. Il primo tocco di casa tra battuta e ricezione non è efficace, il muro non funziona molto e nel finale sono le schiacciate di Azzali e Periti a ribaltare la situazione: 25-23. Dopo il cambio di campo, però, la squadra di Sagliani abbassa ulteriormente la soglia di lucidità, alzando molto il numero di errori (17 nel parziale) e aiutando le reggiane a pareggiare i conti (16-25).

Tra le fila locali si fa strada un po’ di nervosismo, Sagliani prova a inserire il secondo libero Galbignani in ricezione e Rossi per Conti in posto quattro, ma la situazione migliora di poco. Monticelli diminuisce un po’ gli errori, anche se non è sufficiente per riaprire l’incontro, con l’Mb Tecnology che chiude 3-1 vincendo terzo e quarto set.

MONTICELLI C.M.V.-MB TECNOLOGY 1-3 (25-23, 16-25, 21-25, 17-25)

MONTICELLI C.M.V.: Motta 2, Azzali 16, Olmi 3, Periti 18, Conti 2, Magistrati 4, Spoto (L), Rossi 3, Galbignani (L), Bigliardi. N.e.: Tedoldi, La Gamba, Maarouf. All.: Sagliani

Risultati seconda giornata di ritorno serie D femminile girone A:

Galaxy Volley Realcart Collecchio-Emmezeta Synclean Team 03 3-1

Monticelli C.M.V.-Mb Tecnology 1-3

New Volley Pontenure-San Polo C.el.i 1-3

Jovi Volley-Eni Volley Podenzano 3-1

Saib Vap-Oasi Noceto Lewer 2-3

Energy Parma-Pi.lu.via-Sc Parma 0-3

Classifica: Pi.lu.via-Sc Parma 34, Monticelli C.M.V. 30, Galaxy Volley Realcart Collecchio 28, Emmezeta Synclean Team 03 22, Oasi Noceto Lewer, San Polo C.el.i, Jovi Volley 18, Mb Tecnology 16, Saib Vap, Eni Volley Podenzano, Energy Parma 13, New Volley Pontenure 11.

Nella foto, l’opposta Beatrice Periti (Monticelli C.M.V.) in battuta