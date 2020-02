Burraco e festa di carnevale nel segno della solidarietà all’Emporio Solidale

L’Emporio Solidale chiama e i piacentini rispondono.

Due gli eventi in programma a febbraio nella cittadella della solidarietà di via Primo Maggio 62 per portare amicizia e aiutare a raccogliere fondi e prodotti da distribuire alle famiglie in difficoltà (ad oggi 97) che hanno diritto ad accedere ai servizi del supermercato gratuito: domenica 16 febbraio Torneo di Burraco organizzato dal circolo “Il Torrazzo” di San Giorgio (le partite a carte inizieranno alle 15, per iscriversi c’è tempo fino alle 12 del 14 febbraio telefonando al 3385967565 oppure al 3474893615).

Quanto raccolto dalle iscrizioni sarà interamente devoluto all’Emporio. Il pomeriggio di mercoledì 19 febbraio l’Emporio Solidale sarà animato da una Festa di Carnevale resa possibile grazie alla collaborazione del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza e della Coop. Sociale Mele Verdi: a partire dalle 17 laboratorio di costruzione delle maschere, sfilata delle mascherine e trucca-bimbi.

“E naturalmente – si legge nell’invito dell’associazione Emporio Solidale Piacenza – sarà l’occasione per portare qualche prodotto in Emporio per riempire i nostri scaffali”.

L’ultima lista dei bisogni elenca tra i prodotti più urgenti latte, zucchero, passata di pomodoro in vetro, carta igienica, sapone liquido.