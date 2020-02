Bus esce di strada e si ribalta su un fianco. Feriti autista e passeggero

Incidente nella prima mattinata di sabato 29 febbraio che ha coinvolto un autobus di linea di Seta.

Il mezzo, mentre stava transitando intorno alle 8 lungo la strada tra Lugagnano e Castell’Arquato (Piacenza), è uscito dalla carreggiata finendo nel canale a lato e ribaltandosi sulla fiancata sinistra. Fortunatamente a bordo del mezzo si trovavano solo l’autista e un passeggero: sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi della Pubblica Valdarda ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza del 118.

Presente anche una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri: i sanitari hanno soccorso i feriti. L’autista – che avrebbe accusato un malore e comunque è riuscito a dare l’allarme – è stato trasportato a Parma per accertamenti. Non si troverebbe in pericolo di vita. Contusioni anche per il passeggero, che non sarebbe grave. La circolazione è rimasta interrotta per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.