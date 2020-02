Cadeo, studenti-giardinieri “riciclano” l’albero di Natale

A Cadeo Rici-Pino ha trovato “casa”. Una storia a lieto fine quella che lega Scuola, Amministrazione Comunale e i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il piccolo pino – che i ragazzi del Consiglio Comunale avevano messo in un vaso per allestire l’albero di Natale davanti al Municipio lo scorso dicembre – come promesso è stato messo a dimora nella terra. Ad accoglierlo il verde prato dell’area sgambamento cani lungo Strada della Ferrovia, dove si trova anche la fontanella dono dell’ex Consiglio Comunale dei Ragazzi. “Appena abbiamo preso questo pino già sapevamo che non l’avremmo buttato ma riciclato – spiegano i ragazzi del Consiglio -, da qui il suo nome buffo Ricipino, il pino riciclato”.

La messa a dimora è avvenuta nella mattinata del 4 febbraio, realizzata a quattro mani da Mauro Sarsi assessore all’Ambiente del Comune di Cadeo e da Susanna Urgesi assessore junior. Presenti le classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Cadeo, accompagnate dalle insegnanti Elisabetta Premoli e Giovanna Rosi, l’operaio comunale Renzo Scarani, il volontario Auser Carlo Mori oltre al sindaco Marco Bricconi e la vicesindaco Marica Toma.

“Piantare questo piccolo albero ci dona l’occasione di fare al tempo stesso educazione ambientale ed educazione di cittadinanza attiva – ha dichiarato Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Oggi impariamo insieme a prenderci cura dell’ambiente, ma anche del nostro territorio. ragazzi, vi state mettendo in gioco attivamente per rendere migliori i luoghi che vivete, fatene tesoro e conservate questo entusiasmo per quando sarete voi adulti e responsabili della società “.

I Ragazzi del Consiglio si prenderanno cura dell’albero anche terminato l’anno scolastico: nei mesi estivi infatti provvederanno al regolare innaffiamento.