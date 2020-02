Calcetto integrato, i risultati della quarta giornata del campionato provinciale

Organizzato dal Csi, in collaborazione con il Cip, e giunto alla quarta giornata, il Campionato provinciale di calcio a 5 integrato riconferma la buona annata del Dream Team, anche se diviso in due squadre, mentre non sono non da meno Acquarello e Assofa.

Questi i risultati

Dream Team 2 – Wolf Piacenza 9-0 in campionato – 5-6 ai rigori

Wolf Piacenza: Non pervenuto

Dream Team 2: Ingoglia, Halilaga, Ferrari, Donelli, Bahari, Sartori, Bonato, De Cubellis, Fontana, Mirti. Dir: Rossi, Mirti, Mirti.

Arbitro: Adriano Veneri

– – – –

Dream Team 1 – Acquarello 10-2 in campionato – 10-5 ai rigori

Dream Team 1: Rossi, Gazzola, Tulbu, Bonazzoli, Botnarash, Bonacina, Daveri, Rotatore, Ferrari, Fontana. Dir: Rossi S., Mirti.

Acquerello: Mirabile, Bossei, Cogni, Scalzo, De filippo, Tonoli, Cantoni, Carolfi,

Arbitro: Adriano Veneri

– – – –

Assofa – Gsposfn 7-4 in campionato – 4-3 ai rigori