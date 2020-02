CalciCalcio e coronavirus, da lunedì la Vigor Carpaneto può tornare ad allenarsi al “San Lazzaro”

Via libera ufficiale alla ripresa degli allenamenti per la Vigor Carpaneto, che da lunedì potrà tornare a lavorare al “San Lazzaro” per mantenere la forma in vista dei prossimi impegni nel campionato di serie D (girone D) di calcio.

La società del presidente Giuseppe Rossetti, infatti, ha ricevuto parere positivo dal prefetto di Piacenza Maurizio Falco (“tenendo conto del parere favorevole della Delegazione provinciale Coni) sulla richiesta di deroga presentata giovedì scorso.

L’autorizzazione alle sedute è concessa a porte chiuse, nell’assoluto rispetto delle prescrizioni dettate dall’Autorità sanitaria in tema di prevenzione della diffusione e del contagio del Covid 19. La presenza è limitata alla squadra e al personale tecnico relativo.