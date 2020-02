Calendasco e Sarmato per l’ambiente, al via un progetto “plastic free” e “amico” degli alberi

Calendasco e Sarmato insieme per un futuro “plastic free” e “amico degli alberi”.

A partire da domani, infatti, nei due piccoli comuni piacentini guidati da due giovani sindaci under 40, Filippo Zangrandi e Claudia Ferrari, partirà un progetto finanziato – con una somma totale di 16mila euro – dalla Regione, con fondi europei, in vista degli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Shaping Fair Cities).

L’iniziativa, che ha preso il titolo di “Calendasco e Sarmato verso il 2030”, è stata presentata nella mattinata del 21 febbraio dai due primi cittadini insieme a Paolo Savinelli de “La Ricerca”, tra le associazioni coinvolte nel progetto – altre realtà che parteciperanno sono il gruppo fotografico Reparto Agitati, le cooperative L’Arco ed Educarte srl, il Comitato Biblioteca di Calendasco – e due rappresentanti piacentini di “Fridays for Future”, Luca Casana e Daniele Rossetti.

Lotta al consumo di plastica monouso e tutela degli alberi, fondamentali per abbattere la Co2 e migliorare la qualità dell’aria, le due direttrici principali che seguiranno le amministrazioni di Sarmato e Calendasco, per un progetto che a livello europeo coinvolge 10 nazioni e in Regione 13 comuni.

“Come sindaci giovani sentivamo la responsabilità di avere un ruolo importante per promuovere la sostenibilità e la tutela dell’ambiente” – hanno dichiarato Ferrari e Zangrandi -. “Nello specifico, le varie iniziative seguiranno i punti 11 e 13 dell’Agenda 2030, ovvero “Città e comunità sostenibili” e “Lotta contro il cambiamento climatico”. La prima azione comincia domani – hanno specificato – con un laboratorio creativo che coinvolgerà una trentina di “local-influencer” nell’intento di individuare le difficoltà e le motivazioni che rispettivamente inibiscono e favoriscono le buone pratiche d’uso e riciclo della plastica, e di focalizzare le argomentazioni su cui far leva nelle azioni di comunicazione dei prossimi mesi. Sempre sul tema plastica – hanno continuato – sarà quindi realizzata una campagna informativa nei luoghi pubblici dei due paesi, una campagna affissioni, un contest sui social media, un gadget ecosostenibile per gli studenti delle scuole e un laboratorio sulle “Parole della sostenibilità” nell’ambito dei corsi di lingua italiana per le donne immigrate. Gli alberi saranno invece “salvati dai bambini” – hanno spiegato -, cui saranno proposti laboratori per riconoscerli e per realizzare una mappatura di quelli presenti sul territorio che coinvolgerà anche il personale pubblico che si occupa di cura e manutenzione del verde. Sempre ai bambini e ai ragazzi in età scolare saranno proposti percorsi di sensibilizzazione ambientale, a cura della cooperativa l’Arco, con un focus – guidato da Educarte – su come l’albero è stato rappresentato nell’arte”.

Un altro appuntamento sarà il 24 aprile, quando andrà in scena il quinto sciopero del clima con i giovani di “Fridays for Future”. “Per l’occasione – hanno informato i due primi cittadini – verranno consegnati ai ragazzi delle scuole elementari e medie delle borracce per ridurre ulteriormente l’utilizzo di plastica”. Sempre nell’ottica di un futuro “plastic free” andrà anche l’azione che si realizzerà in questo caso solo a Calendasco e che, come ha annunciato il sindaco Zangrandi, “prevede la costruzione di una Casa dell’Acqua tramite bando Atersir. In questo modo – ha detto – stimiamo di risparmiare l’impiego di 260mila bottiglie di plastica all’anno”.

La prima fase di questo percorso sostenibile si concluderà a giugno con un seminario pubblico. Come annunciato da Ferrari e Zangrandi, ospite d’eccezione sarà Roberto Spaggiari, l’uomo salito alla ribalta delle cronache perchè col figlio aveva piantato, nella sua proprietà in provincia di Parma, ben 11mila piante in 10 ettari di terreno con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dell’aria in prossimità della trafficatissima via Emilia.

“Il nostro impegno per l’ambiente non si fermerà qui – hanno promesso i due primi cittadini -, la vittoria di questo bando è infatti un punto di partenza per il nostro mandato, in cui continueremo ad avere tra le linee programmatiche questa tematica”.