Campionato basket integrato, Dream Team in testa dopo le prime tre giornate

Partito in ritardo, il Campionato Provinciale Csi di Basket integrato vede alla partenza sei squadre, le stesse dello scorso anno con l’unico cambiamento di denominazione dell’“Isola che non c’é” diventata Castellana Basket Isola in quanto supportata dalla Castellana Basket, ottimo esempio di integrazione tra una compagine di normodotati (Castellana basket) e di ragazzi con disabilità (Isola che non c’è).

Il primo concentramento (tre giornate) ha visto, anche con una partita in più, partire in testa il Dream Team; Tigli e Castellana con Acquarello non sono però da meno ed è quindi ancora presto per azzardare pronostici. Organizzazione del Csi di Piacenza in collaborazione con il Cip.

I risultati

CASTELLANA – ACQUARELLO 15 – 38

Castellana: Viola, Crosignani, Bazzan, Alberti, Giani, Filipuzzi, Pisaroni, Malchiodi. Dir: Franchi, Dapoto, Manto

Acquarello: De Michele, De Filippo, Giarrusso, Brundo, Ridaoui, Caruso, Romiti

CASTELLANA – DREAM TEAM 0-2 a tavolino

HIGH SCHOOL – GIARDINO TIGLI 28-51

High School: Carini, Fantelli, Vallavanti, Ghisoni, Gorra, Prazzoli, Inzani, Bagnoli, Fanzola, Vezzulli, Tinelli.

Giardino Tigli: Simonetti, Trenchi, Bottarelli, Fornasari, Villani, Labyedh, Balzarelli, Torri.

ACQUARELLO – DREAM TEAM 22 – 30



GIARDINO TIGLI – DREAM TEAM 18 – 33



Tigli: Fornasari, Torri, Trenchi, Labyedh, Villani, Balzarelli, Bottarelli, Zanella, Piacentini. Dir: Righi

Dream Team: Bonacina, Ricciardi, Veronesi, Marangon N., Rossi L., Rotatore, Girometti, Vitelmi, Halilaga, Boselli. Dir: Rossi S., Marangon M.

ASSOFA – CASTELLANA 21 – 29



Assofa: Campagnoli, De Almeida, Rebecchi R., Molinaroli, Volpicelli, Aldrovandi, Rebecchi B., Marchesi. Dir: Martina

Castellana: Viola, Crosignani, Bazzan, Ramundo, Filipuzzi, Pisaroni, Malchiodi, Alberti, Giani N. Dir: Franchi, Dapoto

Classifica: Dream Team 6 punti; Acquarello, Castellana e Giardino dei Tigli 2; Assofa e High School 0