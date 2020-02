Campionato Golden Basket, seconda vittoria per il Dream Team

Seconda vittoria per il Dream Team nel Campionato cremonese di Golden Basket. La squadra piacentina ha superato per 68-65 Le Cince di Crema al termine di una partita che ha visto le due formazioni affrontarsi a viso aperto con il risultato in bilico fino all’ultimo. Un grande applauso a tutti i ragazzi che hanno dato vita ad un confronto veramente emozionante.

Il Dream parte forte nel primo e secondo quarto, restando sempre in vantaggio. Nei due successivi Le Cince passano avanti fino a due minuti dal termine, quando il punteggio arriva al 60 pari: alla fine ad imporsi di sole tre lunghezze è la squadra piacentina. In evidenza nel Dream Marangon e Kone, fra gli avversari invece Maricorti, precisissimo nei tiri da tre. Particolare menzione all’arbitraggio, sempre all’altezza della partita.

Le formazioni:

CINCE CREMA: RABIZZI 6 MARICORTI 16 PATANIA 6 PETROVIC 6 LUCCHI 3 SERANGELI 2 FERRARI 2 BONIZZONI 11 SCANDELLI 2 SIMEONE 5 BRANCHI ANDREOLI 2 ASCHEDAMINI 2 IADOYE 2. ALL. BASSO-RICCI

SPECIAL DREAM TEAM: VERONESI 27 MARANGON 18 NAPOLITANO 4 ROSSI 2 GAZZOLA 2 KONE 1 YEBOHA 2 BEN BELGACEM BONACINA 4 SARTORI 6 TRAMONTI GUERRA 2 CATELLI. ALL ROSSI

La classifica: Insuperabili 9 punti, Magico Basket e Dream Team 6, Galletti Feroci, Los Diablos e Le Cince 5, Sgangherati e Le Nutrie 4.