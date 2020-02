Canottieri Ongina, alla ripresa del campionato sfida al vertice contro Concorezzo

Una ripresa fiammante, dove il motore dovrà passare da zero a cento rapidamente per reggere il passo. E’ il difficile e allo stesso tempo entusiasmante compito che attende la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, dove nel girone B – giunto al giro di boa – i gialloneri di Mauro Bartolomeo inizieranno il ritorno affrontando in successione le due squadre che condividono la vetta. Non un semplice metronomo della lotta-play off: il sestetto monticellese ha tutte le intenzioni di recitare il copione di attor protagonista, forte delle proprie qualità e anche di una buona situazione di classifica, testimoniata dal terzo posto a -1 dalla coppia di vertice.

Primo step, il match casalingo di domani (sabato) alle 18 al palazzetto di via Edison a Monticelli contro i brianzoli della Robosystem Concorezzo, appaiati allo Stadium Mirandola.

“La sosta – spiega coach Mauro Bartolomeo – ci è servita per caricare maggiormente dal punto di vista fisico; abbiamo svolto un test positivo con il Caseificio Croce Cappu Volley pur dovendo affrontare alcune defezioni nell’occasione. Il periodo di pausa ci ha permesso di recuperare alcuni acciacchi pregressi e varie influenze. Contro Concorezzo sarà uno scontro diretto: è una buona squadra, rispetto all’andata potrà contare anche sull’opposto Daolio e come noi ha trovato più amalgama nel corso del girone d’andata. Sarà una battaglia molto dura, sappiamo che ci controlleranno molto i nostri centrali; Concorezzo può avere sicurezza grazie all’esperienza di Daolio, ma non c’è solo lui: per esempio, i centrali sono bravi a muro”.

L’AVVERSARIO – La Robosystem Concorezzo è allenata da Claudio Gervasoni e fin qui ha conquistato 27 punti, frutto di 9 vittorie e 3 sconfitte. Il punto di forza della formazione brianzola è l’opposto Matteo Daolio (classe 1979), che in carriera ha disputato anche l’A2 con Bergamo, Volley Milano e Powervolley Milano. In palleggio c’è Graziano Polignino, mentre la collaudata coppia di centrali è formata da Milani e Fumagalli, con l’ex Segrate Masciadri solido riferimento in posto quattro in diagonale con Meneghello, mentre il 6+1 base è completato dal giovane libero Picchio.

“Il nostro campionato – spiega Gervasoni – ci ha piacevolmente sorpreso, visti i nomi delle varie squadre ai nastri di partenza e il livello delle squadre poi visto strada facendo, anche se la classifica è molto corta, con il fattore campo che si sta facendo sentire spesso. La Canottieri Ongina sta viaggiando alla nostra velocità, se non di più, visto che ha rosicchiato due dei tre punti che avevamo conquistato nella sfida d’andata. Ha trovato un suo equilibrio che in quell’occasione non si era visto; hanno invertito in banda le posizioni di Caci e Amorico e se una squadra con un attacco come quello piacentino trova i suoi equilibri, i risultati sono conseguenti. Forse noi siamo i meno strutturati nel confronto con diverse realtà semi-professionistiche che ambiscono ai play off nel nostro girone”. Quindi aggiunge. “Come sempre, non sarà facile giocare a Monticelli; da parte nostra, un fondamentale importante sarà la battuta: far giocare palla in mano alla Canottieri Ongina renderebbe il nostro compito quasi impossibile. Togliendo invece i centrali, ce la potremmo giocare con muro-difesa-contrattacco”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Robosystem Concorezzo saranno il primo arbitro Filippo D’Amico e il secondo arbitro Davide Pettenello.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 19 ottobre in terra brianzola, la Canottieri Ongina si arrese in tre set. Questo il tabellino dell’incontro.

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-CANOTTIERI ONGINA 3-0 (25-22, 25-22, 25-17)

ROBOSYSTEM CONCOREZZO: Masciadri 9, Fumagalli 12, Schintu 17, Meneghello 4, Milani 5, Polignino 2, Picchio (L). N.e.: Asnaghi (L), Santambrogio, Reseghetti, Falgari, Speziale. All.: Gervasoni

CANOTTIERI ONGINA: Fall 3, Miranda 15, Caci 12, De Biasi 10, Boschi 3, Amorico 3, Cereda (L). N.e.: Ferrari Ginevra, Rossi (L), Perodi, Ousse, Kolev, Piazzi. All.: Bartolomeo

ARBITRI: Eleonora Spartà e Davide Di Dio Perna.

NELLA SCORSA STAGIONE … – Le due squadre si sono incontrate nella scorsa stagione sempre in serie B maschile: all’andata, Concorezzo vinse in tre set davanti al pubblico amico (13 ottobre 2018), mentre a Monticelli la Canottieri Ongina si vendicò nel match di ritorno imponendosi in quattro parziali (2 febbraio 2019).

IL TURNO – Questo il programma della prima giornata di ritorno del girone B di serie B maschile: Valtrompia Volley-Stadium Mirandola, AMA San Martino-Modena Volley, Canottieri Ongina-Robosystem Concorezzo, Il Viaggiator Goloso-Scanzorosciate, Mgr Grassobbio-Acl Busseto Volley, Moma Anderlini Modena-Gabbiano Mantova. Riposa: Viadana Volley.

LA CLASSIFICA – Stadium Mirandola, Robosystem Concorezzo 27, Canottieri Ongina 26, Gabbiano Mantova 24, Moma Anderlini Modena, Modena Volley 23, Scanzorosciate 21, Viadana Volley 19, Acl Busseto Volley 13, Valtrompia Volley, Mgr Grassobbio Volley 12, AMA San Martino 7, Il Viaggiator Goloso 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.

foto di Andrea Scrollavezza