Canottieri Ongina, attenta ai “Lupi” del Valtrompia

Due imprese compiute da archiviare con il sorriso, ma anche con la consapevolezza che gli esami non finiscono mai, come recita il proverbio.

Dopo aver prima agganciato e poi conquistato la vetta solitaria della classifica in serie B maschile (girone B), la Canottieri Ongina prova a difendere il primato nell’insidiosa trasferta bresciana di domani (sabato) alle 20,30 a Bovezzo, ospite del Valtrompia Volley nella terza giornata di ritorno. La squadra di Mauro Bartolomeo ha apposto la proverbiale ciliegina sulla torta grazie all’impresa di sabato scorso a Mirandola (1-3) che ha regalato ai gialloneri il primo posto solitario, anche se la classifica è cortissima e sono vietate distrazioni.

“Il Valtrompia è una formazione che ha preso fiducia – spiega Bartolomeo – e si esprime meglio in casa, dove ha battuto Mirandola e portato al tie break Modena. Il rientro di Rodella in banda dà più tranquillità ed esperienza. Inoltre, coach Baldi, che da giocatore è stato un buon centrale e un intenditore di muro, ha aiutato nella crescita. Noi abbiamo superato un primo scoglio con le recenti due partite, ma sappiamo che Bovezzo non sarà una spiaggia, bensì un altro scoglio da scalare. Valtrompia ha bisogno di punti salvezza e per noi non sarà facile; servirà tanta costanza”.

L’AVVERSARIO – Il Valtrompia Volley è allenato da Giorgio Baldi, tecnico che ha ricevuto il testimone da Enrico Peli, sulla panchina bresciana nel match d’andata. In classifica, i valtrumplini occupano il quart’ultimo posto, con un solo punto di margine sulla zona retrocessione. Nello scorso turno, i “Lupi” hanno ceduto in tre set a Mantova, ma in casa sono particolarmente temibili, come testimonia la vittoria al tie break contro Mirandola. Nella dirigenza figura un ex-Canottieri Ongina: si tratta del direttore sportivo Luca Patronaggio.

“Per una serie di combinazioni – spiega coach Baldi – per la terza volta incontriamo sempre la prima in classifica. La Canottieri Ongina è una squadra forte e attrezzata per stare nelle posizioni di alta graduatoria. Pur avendo cambiando registro, le assenze ad allenamento (Agnellini out, Manera a ritmo ridotto per influenza) continuano a essere un problema dal punto di vista della continuità del lavoro. Tuttavia sono tranquillo; anche se Ongina è una squadra molto forte, con elementi di esperienza, ce la giochiamo davanti al nostro pubblico e dobbiamo provare a portare via qualche punto da questa sfida. Guardo sempre avanti e, nonostante lo stop contro Mantova, penso sia possibile giocare tutti i prossimi match provando a imporre il nostro gioco, a partire da sabato, con il coraggio di sviluppare le nostre azioni e giocando la nostra partita”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Valtrompia Volley e Canottieri Ongina saranno il primo arbitro Rocco Paride Sinacori e il secondo arbitro Michele Buonaccino D’Addiego.

IL TURNO – Questo il programma della terza giornata di ritorno del girone B di serie B maschile: Valtrompia Volley-Canottieri Ongina, AMA San Martino-Scanzorosciate, Il Viaggiator Goloso-Acl Busseto Volley, Viadana Volley-Gabbiano Mantova, Mgr Grassobbio-Stadium Mirandola, Moma Anderlini Modena-Robosystem Concorezzo. Riposa: Modena Volley.

LA CLASSIFICA – Canottieri Ongina 31, Robosystem Concorezzo 30, Gabbiano Mantova, Modena Volley 29, Stadium Mirandola 28, Scanzorosciate 27, Moma Anderlini Modena 24, Viadana Volley 21, Acl Busseto Volley 17, Valtrompia Volley 14, Mgr Grassobbio 13, AMA San Martino 7, Il Viaggiator Goloso 0.

COPERTURA MEDIA DELMATCH – La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.

