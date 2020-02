Carnevale bobbiese, domenica la sfilata dei carri

Ritorna anche quest’anno il Grande Carnevale Bobbiese, come primo grande evento dell’anno del capoluogo della Valtrebbia. Come da tradizione ci sarà la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del paese con partenza da Piazza XXV Aprile. In largo Rio Grande il sodalizio Ra Familia Bubieiza offrirà frittelle e vin brulè.

Domenica 23 Febbraio 2020

ore 14.30 – Partenza Piazza XXV Aprile

SFILATA CARRI ALLEGORICI e gruppi mascherati per le vie del paese

Sabato 29 Febbraio 2020

ore 23.00 Auditorium Santa Chiara

BALLO IN MASCHERA con premi alle maschere più belle

Domenica 1 marzo 2020

ore 14.30 – Partenza Piazza XXV Aprile

SFILATA CARRI ALLEGORICI e gruppi mascherati per le vie del paese con “PENTOLACCIA” finale per grandi e piccini in piazza Duomo