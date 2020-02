Casati, Nervetti e la squadra Cadetti illuminano nel week end l’Atletica Piacenza

L’Atletica Piacenza è stata nuovamente protagonista nel fine settimana appena trascorso, grazie alle gesta dei suoi migliori atleti e delle sue squadre.

Ancora una volta Emma Casati ha dato prova del suo dominio in Regione: nella seconda prova dei Campionati di Società di corsa campestre a Correggio (RE), la giovane piacentina ha trascinato la squadra Allieve sui 3km. Grazie alla sua eccellente prestazione di 10’49”, si è nuovamente imposta nella sua categoria e, con le compagne di squadra, ha mantenuto l’Atletica Piacenza al secondo posto in classifica.

Molto bene anche la squadra Cadetti, saldamente prima in classifica grazie alle prestazioni esaltanti degli interpreti biancorossi: Davide Bolzoni è giunto terzo sul percorso di 2,5km in 8’32”; Ignazio Pio Racioppoli seguiva a breve distanza al quinto posto, con il tempo di 8’42”; Flavio Zaretti si è aggiudicato l’undicesimo posto grazie al crono di 8’59”; Francesco Zanirato ha conquistato la quindicesima piazza, tagliando il traguardo in 9’11”. Si segnala anche il nono posto di Giulio Bianchi, che sui 6km Juniores ha ben impressionato con il tempo di 20’17”.

Contemporaneamente, si sono tenuti i Campionati regionali Assoluti a Modena e la Manifestazione regionale di Padova. A Modena ha brillato la stella di Eleonora Nervetti, che ha schiantato il proprio record personale, portandolo a 7”80 sui 60m piani. Prosegue nei suoi miglioramenti anche Greta Sgorbati, che ha nuovamente allungato la propria misura nel salto in lungo in due settimane, arrivando a saltare 5,20m. A Padova, Vittoria Ferrari ha esordito con il botto sui 400m indoor, concludendo il doppio giro con il ragguardevole crono di 1’00”64.