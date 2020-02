Castello, due giorni di visite cardiologiche gratuite

Anche quest’anno l’ospedale di Castel San Giovanni partecipa alla campagna Cardiologie aperte, promossa dalla Fondazione per il tuo Cuore per la sensibilizzazione e prevenzione dei rischi per la salute cardiovascolare.

Il 13 e 14 febbraio, dalle 9 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00, ci sarà l’opportunità di una visita e consulenza gratuita all’ambulatorio di Cardiologia. I cittadini potranno eseguire un elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e la valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare con distribuzione di materiale informativo. Per partecipare occorre prenotare, chiamando da lunedì 10 febbraio tutte le mattine dalle 9 alle 12 al 0523.880319, fino a esaurimento posti.

L’iniziativa Cardiologie aperte coinvolge 170 reparti distribuiti su tutto il territorio nazionale; in ciascun centro vengono proposte attività per la popolazione, tra cui momenti di incontro tra esperti e cittadini, visite e consulenze in prevenzione primaria e secondaria.