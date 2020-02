Cattolica, mercoledì 19 febbraio si celebra il Dies Academicus

Mercoledì 19 febbraio il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore celebrerà il Dies Academicus 2019/20, tradizionale momento di incontro della comunità universitaria con le autorità e i rappresentanti della realtà locale.

Il programma prevede alle 9.30, presso la piazzetta della facoltà di Economia e Giurisprudenza, la Celebrazione Eucaristica, presieduta da dal vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio.

Alle 10.30 la cerimonia si sposterà presso l’Auditorium G. Mazzocchi per il discorso introduttivo del Rettore Franco Anelli e il saluto di Patrizia Barbieri, Amministratore Unico dell’E.P.I.S. Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza e Sindaco di Piacenza.

A seguire la lectio di Kerry Kennedy, Presidente Onorario della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, che interverrà sul tema “At what cost: human rights violations, risk assessment, business and the cry of the poor”.