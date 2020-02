C’è il nuovo bando per gli alloggi Erp, i moduli e tutte le informazioni disponibili on line

È stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp).

Le domande potranno essere presentate presso gli uffici preposti da lunedì 2 marzo sino al 2 maggio, sia per le nuove assegnazioni che per le domande di mobilità (cambio alloggio). La modulistica da utilizzare, così come il testo completo del bando, è scaricabile dal sito www.comune.piacenza.it, dove è presente anche l’elenco dei Caf convenzionati ai quali i cittadini potranno eventualmente rivolgersi per ricevere assistenza nella compilazione delle domande di nuova assegnazione. Al modulo dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, mentre per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea è richiesta la fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, preferibilmente in modalità telefonica, ai seguenti numeri : 0523-492162 e 0523-492169. La domanda, debitamente compilata e completa di tutta la documentazione richiesta, potrà essere consegnata presso diversi uffici comunali, elencati di seguito.

Gli sportelli InformaSociale di via Taverna 39 (tel. 0523-492731) – aperto al pubblico lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, nonchè il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 – e di via XXIV Maggio 28 (tel. 0523-492022), operativo il lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, il mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13 (chiuso il martedì).

Lo sportello Informafamiglie&Bambini, presso il Centro per le Famiglie “Galleria del Sole” nel Centro Civico Farnesiana (tel. 0523-492380), potrà accogliere le richieste dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Il Centro per le Famiglie la Primogenita, in via La Primogenita 19 (tel. 0523-332290), è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, nonchè nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.

Il Quic in viale Beverora 57 è a disposizione il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, nonché il mercoledì, venerdì dalle 8.15 alle 13.30 e il sabato dalle 8.15 alle 12.15. Lo sportello informativo di via Martiri della Resistenza 8, infine, è operativo il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e, nei pomeriggi di lunedì e giovedì, dalle 15 alle 17 (tel. 0523-492222).