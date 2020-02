Cercano di rubare un’auto e vengono alle mani con il proprietario. Arrestati

Cercano di rubare un’auto in sosta lungo la via Emilia a San Nicolò (Piacenza), ma vengono sorpresi dal legittimo proprietario, quando erano già all’interno dell’abitacolo. Si viene quindi alle mani e vola qualche pugno, ma sul posto arrivano i carabinieri e i ladri sono finiti in manette: si tratta di due giovani pregiudicati, di 32 e 21 anni.

Il fatto è accaduto all’una e mezza di notte del 2 febbraio. I due sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina in concorso, lesioni personali aggravate in corso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere: uno dei due aveva infatti nascosto nella manica sinistra del giubbotto un lungo coltello da cucina subito sequestrato dai militari. Gli arrestati sono stati portati in caserma e, successivamente, accompagnati agli arresti domiciliari presso le proprie residenze.

Il proprietario dell’auto è stato invece medicato al Pronto soccorso: nello scontro con i malviventi ha riportato contusioni al polso e alla spalla, giudicate guaribili in pochi giorni.