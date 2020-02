Cibo, veterinario e toelettatura: 3.600 euro per il cane antidroga della polizia locale

Ammontano a circa 3.600 euro le spese che palazzo Mercanti sosterrà, nel 2020, per accudire il cane antidroga che entrerà in forze della Polizia Locale di Piacenza.

Il comando ha istituito al suo interno un Nucleo Cinofilo composto da un cane idoneo ed addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti e da un Agente conduttore, un’iniziativa rientra nel progetto ”Scuole Sicure 2019/2020”, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Per mantenere l’animale il Comune ha quindi disposto l’impegno di 1.500 euro, per l’acquisto non solo di mangime ad hoc, ma anche per guinzagli, museruole, brandina e kennel per il trasporto in macchina dell’ “agente” a 4 zampe, così come altri 1.500 euro sono destinati a vaccinazioni e controlli specialistici eseguiti dal veterinario.

E’ infine prevista una spesa di 600 euro per servizi di toelettatura e pulizia del cane.