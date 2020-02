Ciclo di incontri per “Cittadini digitali” over 65 al Laboratorio Aperto

Nell’ambito delle azioni formative del Laboratorio Aperto di Piacenza, martedì 4 febbraio alle 10 e 30 verrà presentato il format “Cittadini digitali”, un ciclo di incontri gratuiti a cadenza mensile per favorire lo sviluppo delle competenze digitali, con attenzione particolare alla fascia over 65.

Ridurre il gap digitale è uno degli obiettivi del Laboratorio Aperto, attraverso attività formative che affronteranno il tema della consapevolezza digitale: verranno proposti percorsi che coinvolgeranno cittadini di diversi target, con l’obiettivo comune di diffondere un uso consapevole degli ambienti informatici e delle nuove tecnologie.

Durante l’incontro verranno presentati gli incontri e i corsi di formazione già in programma nel primo semestre dell’anno, strutturati in modo da permettere ai partecipanti di acquisire competenze di base come la navigazione in Internet, l’uso della posta elettronica e dei social network, l’uso efficace di strumenti come smartphone e tablet, in particolare:

“Conoscere internet e il web” (martedì 3 marzo) approfondirà i concetti basilari della navigazione in internet, con attenzione particolare all’utilizzo dei principali servizi online volti a semplificare la vita quotidiani dei cittadini.

“Imparare l’utilizzo dello smartphone” (martedì 7 aprile) ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti i concetti fondamentali necessari per utilizzare un dispositivo mobile nelle sue applicazioni di base, con particolare riferimento alla gestione della posta elettronica, di internet e molteplici applicazioni che troviamo nella rete.

“Conoscere i social media ed i social network” (martedì 5 maggio) esplorerà le varie funzionalità dei social network, Il corso esplorerà le varie funzionalità dei social network, dalla consultazione di notizie, alla partecipazione a gruppi di discussione, ai trucchi per “difendersi” dalle fake news.

“Imparare l’utilizzo del tablet” (mercoledì 3 giugno) approfondirà tutti gli aspetti di utilizzo del tablet, un dispositivo versatile e semplice da utilizzare per consultare contenuti e navigare in internet.

Durante l’incontro di presentazione, rivolto a tutti i cittadini, verrà approfondito il ruolo del Laboratorio Aperto, saranno rese note le modalità di iscrizione agli incontri successivi e verranno anche raccolte idee e suggerimenti per lo sviluppo di futuri corsi di formazione.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo piacenza@labaperti.it o rivolgersi al personale del Laboratorio nei giorni di apertura (lunedì-sabato, 10-18).