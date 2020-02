Emergenza Coronavirus, chiusi anche gli uffici di Cna e Aci

In ottemperanza alle recenti Ordinanze Comunali e Prefettizie, e anche sulla base di quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna in relazione all’attuale emergenza sanitaria in corso, Cna Piacenza comunica che gli uffici di Piacenza, Fiorenzuola e Castelsangiovanni resteranno chiusi al pubblico fino al 28 febbraio e che anche i corsi rimarranno sospesi fino a tale data.

Gli uffici, nello stesso periodo, saranno comunque operativi e, in caso di necessità, potranno essere contattati telefonicamente.

CHIUSURA UFFICI ACI – “Ai fini della salvaguardia della salute e per evitare la diffusione del Coronavirus” sono state date disposizioni di chiusura al pubblico dal 25 febbraio degli Uffici dell’Automobile Club Piacenza di Via Chiapponi e Via Maculani, di Fiorenzuola D’Arda e delle delegazioni indirette di Carpaneto, Monticelli D’Ongina e Castel S. Giovanni. Informazioni sui contatti telefonici sul sito dell’Automobile Club Piacenza.