Coldiretti e Piacenza Calcio insieme per un’alimentazione buona e sana

Il progetto di educazione alla “Campagna Amica” rafforza la sua alleanza con il modo sportivo e in particolare a Piacenza, dove gli esperti Coldiretti sono attivi nelle scuole da 19 anni, ora a partecipare alle lezioni ci sono anche gli atleti.

Coldiretti Piacenza ha infatti stretto un accordo con il Piacenza Calcio, che prevede una collaborazione su un ampio progetto legato alla sana e corretta alimentazione nello sport rivolto ai bambini, ai ragazzi e a tutti gli appassionati di calcio che frequentano gli stadi. Già da qualche settimana i calciatori biancorossi hanno preso parte in aula alle lezioni tematiche del progetto di educazione alla Campagna Amica, che è frutto della collaborazione con Donne Impresa e Coldidattica e che in quest’anno scolastico è denominato “Alimentarsi bene fa bene. Il cibo giusto per te e per l’ambiente”. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani all’importanza di adottare scelte alimentari corrette e sicure, nel rispetto della stagionalità con prodotti 100% Made in Italy della rete di Campagna Amica che garantisce l’identità, l’origine e la tracciabilità di tutta la filiera dal campo alla tavola.

La collaborazione con il Piacenza Calcio prevede iniziative targate Coldiretti anche all’interno dello stadio Garilli, che già questa domenica 23 febbraio, in occasione del match con la Sambenedettese in programma alle 15, diverrà quindi una vetrina nuova per il patrimonio agroalimentare del nostro territorio, valorizzando così i fondamenti della dieta mediterranea e il legame fra i prodotti dell’agricoltura e i cibi consumati ogni giorno. Domenica saranno presenti quindi l’agriturismo “Podere Palazzo Illica” di Castell’Arquato, agriturismo Campagna Amica e Terranostra, in collaborazione con l’azienda Tenuta “La Bertuzza” di Campagna Amica.

“La dieta mediterranea – ricorda la Coldiretti – è da dieci anni patrimonio culturale dell’umanità da parte dell’Unesco ed ha consentito all’Italia di conquistare una speranza di vita che è tra le più alte a livello mondiale e che ha segnato un ulteriore aumento nel 2019 della speranza di vita alla nascita che sfiora gli 81 anni per gli uomini e gli 85,3 per le donne. Si tratta – afferma la Coldiretti – della conferma della bontà di un regime alimentare che rispecchia il valore e la grande varietà enogastronomica italiana”.

Tornando al progetto nelle scuole, Coldiretti Piacenza ricorda che “a ciascuna classe partecipante e quindi destinataria delle lezioni di Educazione alla Campagna Amica si richiede di realizzare una ricerca approfondita sul tema proposto con il fine di realizzare un dipinto, una scultura, creazioni tessili o in carta pesta, video, tesine o progetti multimediali che rappresenti la sintesi delle riflessioni sul tema svolte durante l’anno, con gli elaborati che saranno esposti e premiati in occasione degli eventi di fine anno scolastico”. “Il progetto – afferma quindi il responsabile di Campagna Amica Piacenza Valerio Galli – oltre a diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza degli alimenti e favorire la conoscenza e la scelta di sani stili alimentari, mira – grazie anche a partner quali il Consorzio di Bonifica – a sensibilizzare i ragazzi su temi come il valore dell’acqua, il ruolo dell’agricoltura come custode del territorio e la necessità di evitare ogni forma di spreco alimentare”.

“Acquistare prodotti locali è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione – sottolinea il presidente di Coldiretti Piacenza Marco Crotti – si tratta di una responsabilità sociale che si è diffusa tra i cittadini nel tempo della crisi con la crescita dei mercati contadini che anche nel Piacentino sono diventati – conclude – non solo luogo di consumo, ma anche momenti di educazione, socializzazione, cultura e solidarietà”.

CIBO IN MASCHERA NEL CARNEVALE DI CAMPAGNA AMICA – “Carnevale, cibo in maschera”. E’ il titolo della festa a tema di febbraio di Campagna Amica, che Coldiretti Piacenza organizza domenica all’agriturismo “La Buca” di Bassano di Rivergaro. In particolare sarà l’occasione per gustare i dolci tipici della tradizione piacentina come sprelle, sgionfini e turtlit piacentini.

“I banchetti carnevaleschi – spiega la Coldiretti – sono molto ricchi di portate perché, una volta in questo periodo si usava consumare tutti i prodotti della terra, non conservabili, in vista del digiuno quaresimale. Il festeggiamento del carnevale è un fenomeno che resiste nel tempo e coinvolge ancora milioni di italiani, soprattutto i più giovani che sfruttano l’evento per divertirsi e approfittare delle molte feste locali e delle tante golosità tipiche che ogni Regione può vantare”.

L’appuntamento di questa domenica 23 febbraio a “La Buca” si terrà alle 16. Oltre ai dolci prelibati, sono previsti i giochi di una volta nell’aia, l’iniziativa “Svuota l’orto” e la sfilata delle piccole mascherine a cura della maestra contadina Giulia. “La Buca” è una realtà biologica, dedita all’allevamento bovino e alla coltivazione degli ortaggi, che insieme all’attività agrituristica ha avviato il progetto dedicato ai più piccoli e denominato “Pimperepette” che si prefigge come principale obiettivo quello di favorire il contatto tra i bambini e la natura.

Nella foto: da sinistra, Franca Aversano della gelateria Campagna Amica “Dolci fantasie”, il calciatore del Piacenza Simone Franchini e Valerio Galli responsabile di Campagna Amica Piacenza