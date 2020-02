Un piacentino nella nuova giunta Regionale, Vincenzo Colla ha detto sì a Bonaccini

Un piacentino nella nuova giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini.

Si tratta del vicesegretario della Cgil Vincenzo Colla, il quale, secondo quanto dichiarato dallo stesso governatore dell’Emilia Romagna, “ha dato disponibilità ad entrare nella nuova giunta. “Colla – ha detto Bonaccini – condivide la necessità di agire insieme a tutte le parti sociali nell’ambito di un nuovo Patto per il Lavoro per una crescita inclusiva, un’occupazione di qualità e politiche orientate alla tutela dell’ambiente”.

Bonaccini ha poi fatto sapere che “entro la fine della prossima settimana presenterò l’intera giunta, in netto anticipo rispetto ai tempi di insediamento previsti dalle norme. Un periodo utile per i passaggi di consegne e per approntare gli indirizzi di governo che presenteremo all’Assemblea legislativa non appena insediata”.