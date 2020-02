Comitato “Rete”, domani raccolta alimentare alla Farnesiana

Il Comitato “Rete” – Case Popolari organizza una raccolta alimentare per la giornata di sabato 8 febbraio.

Appuntamento al Sigma della Farnesiana dalle 9 alle 12.30 e replica nel pomeriggio della medesima giornata.

Così il presidente Manuel Radaelli: “Anche per questo mese ci attiviamo con la raccolta alimentare rivolta alle famiglie in difficoltà. Durante questi mesi, i piacentini si sono dimostrati generosi e disponibili a sostenere la nostra attività e l’auspicio è quello di continuare su questa strada. Il Comitato, infatti, oltre ad essere completamente autofinanziato, vive grazie alla dedizione dei nostri volontari e alla generosità di tutti coloro che scelgono di sostenere la nostra causa. Un piccolo sostegno alle famiglie, una grande vittoria per tutti noi!”

LA LOCANDINA