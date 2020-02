“Compra, vinci e parti”, nuovo concorso promosso da Vita in centro a Piacenza

“Vita in Centro a Piacenza” propone il concorso “Compra, vinci e parti”, un’iniziativa per premiare i clienti che acquistano nelle attività del centro.

In palio un viaggio del valore di 2.500 euro: per partecipare i clienti dovranno effettuare 20 acquisti del valore minimo di 10 euro dal 9 marzo al 15 giugno nei negozi aderenti. L’iniziativa è gratuita per le attività: per partecipare occorre scrivere a info@vitaincentroapiacenza.com entro il 21 febbraio.

“Vita in Centro a Piacenza” è il progetto gestito dalla Cabina di Regia per lo sviluppo del centro storico, composta da Comune, Unione Commercianti – Confcommercio, Confesercenti, CNA e Camera di Commercio di Piacenza. Per maggiori informazioni: info@vitaincentroapiacenza.com – 373 793 1767.