Concorso Bettinardi: i #Redingproject mettono d’accordo pubblico e critica

Dopo 17 anni di esibizioni dei nuovi talenti del jazz italiano al Milestone, il concorso Bettinardi mette d’accordo, forse per la prima volta, la giuria e il pubblico: per entrambi sono i siciliani #Redingproject (nella foto in alto) a trionfare nella finale riservata alle band, dopo un’esibizione convincente e coinvolgente. Il sestetto di Palermo, che vede alla voce Roberta Sava, alla tromba Filippo Schifano, al sax tenore Fabiano Petrullo, al pianoforte Francesco Leo, al basso Stefano India e alla batteria Federico Gucciardo, si è esibito negli standard perfettamente arrangiati “Softly, as in a morning sunrise” e ‘All of Me” e all’originale e mediterrane ‘E’ sempre un jogo”.

Alle loro spalle vengono premiati i Lost in the supermarket, caratterizzati dalla voce suadente di Anais Del Sordo, accompagnata da Giovanni Ghizzani al pianoforte, Kim Baiunco al contrabbasso e Giuseppe Sardina alla batteria. Originari da tutta Italia e resistenti a Bologna, i Lost in the supermarket hanno suonato due brani composti a quattro mani dalla cantante e dal pianista dal titolo “Claps of Thunder” e “Hope”, e come standard la trascinante “Mark Time” del trombettista Kenny Wheeler.

Sul palco del Milestone anche i raffinati Perceive da Torino (quintetto composto da Giulia D’Amico alla voce, Edoardo Casu al flauto, Lorenzo Blardone al pianoforte, Carlo Bavetta al basso e Andrea Bruzzone alla batteria), l’originale Pasquale Mandia Trio da Salerno (Biagio Russo al pianoforte, Gabriele Pagliano al contrabbasso e Pasquale Mandia alle percussioni, che comprendono una bizzarra puleggia di una lavatrice) e gli accademici Tarsius da Vicenza (Riccardo Pettinà al pianoforte, Lorenzo De Luca al sax tenore, Matteo Padoin al contrabbasso e Giacomo Albertelli alla batteria).

Ai primi classificati un premio di 1.600 euro e un ingaggio per il prossimo Piacenza Jazz Fest, ai secondi un premio di 800 euro.

I prossimi appuntamenti di un ricchissimo festival su www.piacenzajazzclub.it