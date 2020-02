Contributo affitto e voucher di sollievo, le news di Informasociale

Le informazioni di Informasociale su PiacenzaSera.it: ecco tutte le novità dello sportello del comune di Piacenza anche sulla nostra testata.

NEWSLETTER INFORMASOCIALE – 2/2020

BANDO AFFITTO, DOMANDE DI CONTRIBUTO FINO AL 28 FEBBRAIO

I residenti nel comune di Piacenza, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e riferito all’anno 2019, possono presentare domanda di contributo fino a venerdì 28 febbraio. Le domande verranno collocate in una graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore Isee.

CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Domande entro il 2 marzo per richiedere un contributo a fondo perduto per rimuovere barriere architettoniche che creano difficoltà di accesso e fruibilità all’interno o all’esterno dell’abitazione in cui risiedono cittadini con disabilità. Per maggiori informazioni e la consegna delle domande è possibile rivolgersi al Caad – Centro per l’adattamento dell’ambiente domestico in via XXIV maggio, 28.

VOUCHER DI SOLLIEVO – FAMILY CARD: BANDO APERTO FINO A MARTEDÌ 17 MARZO

Il contributo è rivolto alle famiglie residenti nel comune di Piacenza da almeno tre anni, con tessera Family card valida, con almeno quattro figli (compresi minori in affido) e Isee non superiore a 20.000 euro. Informazioni presso lo Sportello InformaFamiglie&Bambini del Centro per le Famiglie Galleria del Sole – Centro Civico Farnesiana (tel. 0523/492380) o del Centro per le Famiglie La Primogenita (tel. 0523/332290).

PROROGATA L’ESENZIONE PER I FARMACI DI FASCIA C

Anche per il 2020, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di prorogare l’esenzione per l’acquisto dei farmaci di fascia C. Le attestazioni rilasciate nel 2019 saranno utilizzabili fino al 29 febbraio. Dal mese di gennaio, per ottenere la nuova attestazione, occorre l’Isee 2020. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso l’InformaSociale di via Taverna 39 o di via XXIV maggio 28.

ABBONAMENTI AUTOBUS: PROROGATE LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FINO AL 29 FEBBRAIO

Sarà valido fino al 29 febbraio l’accordo sottoscritto tra Comune di Piacenza e Seta, che definisce le agevolazioni per gli abbonamenti urbani aggiuntive, rispetto a quelle della Regione. Vengono inoltre previsti alcuni adeguamenti tariffari sulla base del tasso di inflazione programmata. Per informazioni rivolgersi alla Biglietteria Seta, presso l’Autostazione di via Colombo 3 (tel. 0523/390655).

REDDITO, PENSIONE DI CITTADINANZA E REI: SOSPENSIONE DELLE MISURE SENZA LA PRESENTAZIONE DELL’ISEE 2020

Sono state sospese d’ufficio le pratiche di Reddito/Pensione di Cittadinanza e Reddito di Inclusione dei beneficiari che non hanno presentato il nuovo ISEE 2020. Una volta elaborato il nuovo ISEE, la pratica ReI o di Reddito e Pensione di Cittadinanza sarà automaticamente riattivata.

NUOVA COLLABORAZIONE TRA CAAD DEL COMUNE DI PIACENZA E IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI PONENTE

Anche nell’anno 2020 il Caad, Centro di I° livello della Rete regionale, offrirà un supporto tecnico alle persone con disabilità, ai loro familiari e agli operatori dei servizi sociali dei comuni del Distretto socio-sanitario di Ponente. Contattando il Caad, il mercoledì dalle 8.45 alle 13.00, al numero 0523.492022 o scrivendo a informahandicap@comune.piacenza.it, è possibile ricevere consulenza nei seguenti ambiti: contributi per l’acquisto e/o l’adattamento di autoveicoli a favore di persone con disabilità; contributi per l’adattamento domestico per persone con disabilità; contributi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche; agevolazioni fiscali; orientamento per la prescrizione di ausili dell’Ausl territorialmente competente.

ISEE PRECOMPILATO: SUL SITO INPS ACCESSO TELEMATICO AI DATI

Grazie alla condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps è possibile accedere telematicamente alla Dichiarazione Unica Sostitutiva in modalità precompilata evitando code e sprechi di tempo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet istituzionale Inps, all’indirizzo www.inps.it.

MARTEDÌ DELLA SALUTE: “ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO PER LA TERZA ETÀ”

Martedì 11 febbraio alle ore 15.30, al Centro per le Famiglie, appuntamento con il personale del 118 territoriale, per un incontro dal titolo “Elementi di primo soccorso per la Terza età”. L’incontro fa parte di un ciclo mensile di appuntamenti con medici qualificati dell’Ausl di Piacenza, in cui vengono trattati argomenti legati all’invecchiamento in modo semplice e con un approccio molto coinvolgente. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio Attività socio-ricreative allo 0523-492743 o 0523-492724 (al mattino).

____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Mercoledì 12 febbraio, ore 15 alla Galleria del Sole: incontro per imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree, a cura della Croce Rossa Italiana. L’incontro è gratuito, iscrizione obbligatoria.

DONA VOCE AL QUARTIERE ROMA

Entro il 13 febbraio 2020 è possibile iscriversi al percorso formativo per diventare lettore volontario. E’ un’occasione per poter donare il proprio tempo e la propria voce in contesti legati alla promozione del libro e della lettura, rivolti ai bambini e agli adulti, in un progetto di volontariato volto a rafforzare ed integrare le proposte e le attività della Biblioteca nel quartiere Roma e in altri luoghi della città. I moduli di iscrizione sono disponibili presso la sede del Centro Famiglie La Primogenita, presso la Libreria Fabbrica dei Grilli in via Roma n.171 oppure online sul sito della Biblioteca Passerini Landi.

CARNEVALE ALL’EMPORIO

Il Centro per le Famiglie vi aspetta mercoledì 19 febbraio alle ore 17 presso l’Emporio Solidale di Piacenza, via Primo Maggio 62, per festeggiare insieme il carnevale con un laboratorio di costruzione delle maschere, truccabimbi e sfilata delle mascherine, in collaborazione con la cooperativa Mele Verdi. Partecipazione libera e gratuita.

DA MAMMA A MAMMA

Ciclo di sei incontri a cura dell’ass.ne L’Aquilone, rivolti a mamme con bambini da 0 a 12 mesi, per condividere esperienze e difficoltà e per valorizzare le proprie risorse, con l’aiuto di un conduttore e diversi esperti. Giovedì 20 febbraio alle ore 10 presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole inizierà il prossimo ciclo. Per info sui costi e iscrizioni: 338-4286842 (Laura)

FESTA DELLA LINGUA MADRE

Venerdì 21 febbraio alle 16, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole, si terrà la “Festa della lingua madre”, con laboratori e animazioni a cura di associazione Le Valigie, associazione Sentieri nel Mondo e Cooperativa Mele Verdi.

INCONTRO INFORMATIVO DEI CORSI PRE-PARTO

Presentazione dei corsi pre-parto per mamme che partoriranno nel mese di maggio, a cura delle ostetriche dello Spazio mamma-bambino 0-3 mesi dell’Ausl: Sabato 22 febbraio 2020, ore 9, Galleria del Sole. Accesso libero e gratuito.

INCONTRO SULL’ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE

L’incontro è tenuto da un’ostetrica dell’Ausl di Piacenza: Sabato 22 febbraio alle 10 alla Galleria del Sole. Accesso libero e gratuito.

GINNASTICA COL PASSEGGINO – Programma di allenamento per neo-mamme a cura dell’ass.ne Perlamamma. Ogni lunedì e ogni venerdì, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole, in due fasce orarie: alle 9.45 o alle 11. Le iscrizioni sono sempre aperte, ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. Per info sui costi e iscrizioni: 349-5803862 (Betta)

GINNASTICA IN GRAVIDANZA – Programma di allenamento per le mamme in attesa a cura dell’ass.ne Perlamamma, dal quarto mese di gravidanza in poi. Ogni lunedì alle 18, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Le iscrizioni sono sempre aperte, ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. Per info sui costi e iscrizioni: 349-5803862 (Betta)

UN’ORA PER ME – Programma di allenamento a cura dell’associazione Perlamamma, ginnastica di tonificazione in pausa pranzo per mamme che hanno ripreso a lavorare, ma desiderano continuare a tenersi in forma. Ogni martedì dalle 13:15 alle 14:15 al Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Le iscrizioni sono sempre aperte, ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. Per info sui costi e iscrizioni: 349-5803862 (Betta)

—

Per ricevere mensilmente gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla Newsletter InformaSociale tramite l’apposito box a disposizione sul sito www.comune.piacenza.it/informasociale

__________________________

A cura di

InformaSociale

Via Taverna, 39 – tel. 0523/492731 – fax 0523/492736

informasociale@comune.piacenza.it

Via XXIV Maggio, 28 – tel. 0523/492022 – fax 0523/492556

informahandicap@comune.piacenza.it

www.comune.piacenza.it