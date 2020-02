Controlli notturni nei locali: trovati cinque lavoratori in nero, tre attività sospese

Cinque lavoratori in nero scoperti, con tre provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati.

E’ il bilancio dei controlli notturni svolti in due diversi week end dagli Ispettori del Lavoro della ITL di Piacenza, che hanno ispezionato complessivamente 14 esercizi pubblici verificando la posizione di 46 lavoratori. “Le violazioni accertate – spiegano dall’Ispettorato del Lavoro – hanno inoltre riguardato la mancanza di autorizzazione all’istallazione di impianti di videosorveglianza, l’utilizzo di lavoratori intermittenti non conforme alle disposizioni vigenti ed il pagamento di retribuzioni in contanti. Sono poi oggetto di valutazione i Documenti di Valutazione Rischi e gli adempimenti posti in essere per la tutela delle lavoratrici madri”.

L’ammontare delle sanzioni per sospensione dell’attività e lavoro nero è pari a 13mila e 500 euro, 6mila euro quello per la corresponsione dei pagamenti in contanti. Ulteriori accertamenti – viene fatto sapere – sono in corso sulle posizioni dei lavoratori e dei soci delle ditte ispezionate.”