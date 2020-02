Coronavirus, Cisl attiva un numero dedicato alle problematiche lavorative

Emergenza Coronavirus, Cisl Parma Piacenza ha attivato il numero 0523.464714 per dare risposta ai problemi in ambito lavorativo.

Il sindacato ha deciso di rendere disponibile questo numero dedicato a tutti i lavoratori del territorio, “per venire incontro alle molteplici necessità nate in seguito alle chiusure e restrizioni previste dalle autorità e, in alcuni casi, dalle singole aziende e realtà lavorative”.

“Il numero dedicato è già attivo – spiega Marina Molinari, Segretario Cisl Parma Piacenza – ed è pensato per tutti i lavoratori del nostro territorio. Si tratta di un servizio pensato per fornire risposte ai tanti che devono fare i conti, ad esempio, con temporanee chiusure aziendali o con la richiesta di permessi per la gestione dei figli, in relazione alla chiusura delle scuole. L’obiettivo è quello di spiegare a chiunque ci contatti, quali sono i diritti e le tutele previste per i lavoratori in questa particolare situazione. Mantenere il lavoro nei nostri territori e contemporaneamente tutelare la salute è la nostra priorità”.