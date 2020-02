Coronavirus, Foti (FdI) “Un commissario per gestire l’emergenza all’Ausl di Piacenza”

“La sanità è sicuramente materia di competenza regionale e sta al Presidente della Regione di battere – alto e forte – un colpo: un commissario per gestire l’emergenza all’Ausl di Piacenza sarebbe gradito”.

Lo scrive il parlamentare di FdI Tommaso Foti, su Facebook. “Non mi piacciono coloro che speculano sulle disgrazie, nè le Cassandre del giorno dopo. Resta il fatto che, da sabato mattina, il mio cellulare riceve decine di messaggi di dipendenti dell’Ausl di Piacenza, tra i quali diversi medici, che lamentano disorganizzazione, superficialità, negligenze da parte dei vertici dell’Ausl di Piacenza. Una situazione che mette a rischio la possibilità di affrontare con serenità un’emergenza, quale quella del coronavirus, che – in primo luogo proprio – questa richiede” scrive Foti.

“Reparti in cui il personale medico non ha a disposizione i presidi idonei, sportelli aperti al pubblico e privi dei vetri di separazione, in omaggio ad una distorta idea di vicinanza del servizio pubblico al cittadino utente, errori grossolani – oggetto di interrogazione parlamentare mia e dell’on. Murelli – che hanno portato il personale medico e non ad essere contagiati in ospedale”. “Lungi da me alimentare polemiche da comari, ma proprio l’emergenza in cui siamo richiede capacità di affrontare una situazione destinata, con il passare delle ore, a farsi più difficile. La sanità è sicuramente materia di competenza regionale e sta al Presidente della Regione di battere – alto e forte – un colpo: un commissario per gestire l’emergenza all’Ausl di Piacenza sarebbe gradito” – conclude il parlamentare.