Coronavirus, l’Ausl invita alla calma “In caso di sintomi contattare il medico di famiglia o il 118”

“L’invito alla popolazione è di mantenere la calma, nel caso si avvertano sintomi la prima cosa da fare è contattare il medico di medicina generale o, in sua assenza, il 118”.

E’ il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, affiancato dal primario del pronto soccorso dell’ospedale cittadino Andrea Magnacavallo, a fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus dopo i sei casi di positività in Lombardia.

“Abbiamo un caso sospetto ricoverato in isolamento nel reparto di Malattie Infettive in attesa dell’esito del tampone, che dovrebbe arrivare a breve – ha detto Baldino incontrando i cronisti -. Per quanto riguarda l’azienda Mae di Fiorenzuola, sono stati presi contatti con la proprietà, che sta collaborando molto; stiamo contattando i dipendenti, in primis quelli che hanno fatto viaggi all’estero, per fare tutte le verifiche del caso. Sostanzialmente l’azienda sanitaria di Piacenza sta usando grande precauzione per una situazione che al momento non ci dà casi accertati sul territorio. Il fatto che il tampone effettuato sul manager della Mae sia risultato negativo ci fa comprendere che probabilmente, in attesa dei futuri accertamenti, non sia stato lui l’origine”.

Una settantina al momento i dipendenti dell’azienda di Fiorenzuola sottoposti a controlli: “Un’estrema precauzione – ha sottolineato Baldino – visto che il tampone del manager ricoverato è negativo”. “La situazione del pronto soccorso al momento è gestita – le parole di Magnacavallo – invito tutti a rimanere tranquilli, rinnovando l’invito a non presentarsi al pronto soccorso, ma a seguire l’iter indicato dal direttore generale; ci stiamo attivando per dedicare un numero telefonico alla popolazione per poter dare riferimenti precisi”.

