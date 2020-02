Coronavirus, nuovi provvedimenti a Piacenza, Castello e Podenzano: stop ai mercati e coprifuoco per i bar

Stop ai mercati e bar chiusi dalle 18 alle 6 del mattino successivo.

Sono questi i nuovi provvedimenti, in vigore da martedì 25 febbraio fino al primo marzo, nei Comuni di Piacenza, Castelsangiovanni e Podenzano per arginare l’emergenza Coronavirus; Fiorenzuola deve invece ancora decidere in merito alle restrizioni da adottare nei confronti dei bar.

Le decisioni sono state comunicate al termine della riunione in Prefettura nel pomeriggio di lunedì: “L’aumento dei casi di contagio – spiega il sindaco di Piacenza Barbieri – ci porta a fare considerazioni diverse, e quindi penso che l’ordinanza emanata dalla Regione Emilia Romagna debba essere maggiorata con alcune integrazioni. Si è deciso per la sospensione dell’attività dei bar nelle ore serali, perche sappiamo essere quelle nelle quali si registra la maggior concentrazione di persone; abbiamo anche ritenuto che all’interno dei centri commerciali il sabato e la domenica possano essere aperti i generi alimentari, ma non i negozi all’interno delle galleri. Pensiamo inoltre alla chiusura nello stesso periodo delle sale gioco e scommesse. Per il momento si è convenuto di non chiudere ristoranti e pizzerie, perché a Piacenza non ci sono locali con concentrazioni altissime di persone”. Confermata al momento la chiusura delle scuole fino al primo marzo.

“Sappiamo – osserva il primo cittadino di Piacenza – che si tratta di provvedimenti impopolari, mi auguro però che tutti capiscano che vengono presi a tutela della cittadinanza. Mi sento di esprimere tutta la vicinanza delle istituzioni al personale sanitario che sta facendo miracoli: so che sono in grande difficoltà, sappiamo quale sono le loro esigenze e stiamo facendo di tutto perché possano essere soddisfatte”.

A fianco di Barbieri, i sindaci di Castelsangiovani, Fiorenzuola e Podenzano. “La provincia di Piacenza e la più lombarda fra quelle emiliane – sottolinea il primo cittadino – il fatto di considerare quella che è l’ordinanza della Regione Lombardia proprio per la vicinanza del notro territorio ad alcune aree interessate dal virus, fermo restandeo che la traccia è quella della regione emilia romagna.

L’aver escluso un focolaio a Fiorenzuola (dopo la notizia della negatività di tutti i test effettuati all’azienda Mae, ndr) ha alleggerito sicuramente la tensione che cera in città. Riteniamo opportuno non avbassare la guardia e qundi anche nuo prenderemo i provvedimenti necessari per arginare la problematica.

NOI abbiamo un caso sul nostro territorio, oensiamo di continuiare a manetenere la liena dettata dalla regione integrata con gli accorgimenti condivisi con gli altri sindaci, quindi limitare gli orari dei bar e dei locali dove ci sia asssembramento di persone per fare in modo che la diffusione sia il pià possibile contenuto . Tra ieiri e oggi diversi locali hanno chiuso precuazionalemnte e questo ha aiutato la situazione

Dobbiamo fare misure calibrate che avvicini la realta