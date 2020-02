Coronavirus, posticipata al 9 maggio “La Notte dei Capolavori” con Mauro Berruto

Alla luce degli eventi e delle direttive in materia di coronavirus Covid-19, gli organizzatori dell’evento a scopo benefico “La Notte dei Capolavori”, precedentemente fissato per sabato 7 marzo 2020, comunicano la posticipazione della serata a sabato 9 maggio 2020, ore 20.30.

Confermata la location, Ex Chiesa di Sant’Agostino (Stradone Farnese, 33 – Piacenza) e lo spettacolo teatrale di Mauro Berruto. Gli spettatori che hanno già acquistato il biglietto sono pregati di conservarlo poiché valido per la nuova data; chi volesse invece usufruire della possibilità di rimborso deve rivolgersi direttamente al luogo/ persona da cui lo ha acquistato.

Per ogni informazione è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: lanottedeicapolavori@gmail.com

Rimangono aperte le vendite presso:

• Caritas Diocesana (via Giordani, 21)

• Bulla Store (via Colombo, 85/87)

• Sportello Gas Sales Energia (via Borghetto, 48)