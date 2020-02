“Coronavirus, sacrifici di tanti operatori economici mentre i centri massaggi cinesi operano tranquillamente”

Il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fratelli D’Italia) interroga la Giunta sui centri massaggi cinesi, “che non sono soggetti ad alcuna ordinanza di chiusura emanata per fronte all’epidemia coronavirus”.

“Siamo di fronte a un’epidemia che si sta sviluppando senza che sia ancora stato individuato chiaro quale sia il cosiddetto “paziente zero”, – dichiara il consigliere – e pare una vera e propria contraddizione in termini il fatto che nessun provvedimento sia stato assunto per sospendere o limitare l’attività dei cosiddetti “centri massaggi” cinesi. Lungi dal criminalizzare una comunità o un’attività, va comunque ricordato che, in passato, è emerso che alcuni di essi fungessero da paravento ad attività illegali legate allo sfruttamento di donne orientali, spesso irregolarmente presenti sul territorio nazionale”.

Secondo Tagliaferri «sarebbe opportuno porsi il problema anche di centri massaggi dove si pratica il “massaggio corpo su corpo” (per citare un annuncio tratto dal web) 24 ore su 24. Le misure adottate per tutelare la salute dei cittadini stanno comportando sacrifici per molti operatori economici; Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto rappresentano il 40,8% del PIL nazionale ed il 32,2% dell’export agro-alimentare. I provvedimenti influiranno negativamente su questi dati in una misura che solo nell’arco dei prossimi anni potremo valutare appieno, pare quindi una contraddizione che proprio nel valutare casi come i centri massaggi ci si comporti col massimo lassismo”.

“Ho quindi chiesto alla Giunta regionale – conclude Tagliaferri – quali considerazioni intenda formulare in merito, e se non ritenga una drammatica incongruenza quanto riportato in premessa. Infine, se intenda sollecitare misure in tal senso o, quantomeno, attente verifiche da parte delle competenti autorità”.