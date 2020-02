Coronavirus, salgono a nove i casi a Piacenza. Tre sanitari dell’ospedale positivi

AGGIORNAMENTO Coronavirus domenica 23 febbraio – Salgono a nove le persone positive in carico all’ospedale di Piacenza.

Il presidente Bonaccini: “Sospesa l’attività didattica nelle Università dell’Emilia-Romagna da lunedì 24 a sabato 29 febbraio compresi. E stiamo valutando la chiusura di asili nido, scuole, impianti sportivi e musei.

Sei nuovi diagnosticati, cinque piacentini e un residente in provincia di Lodi

Altri 6 casi di positività al Coronavirus, che portano a 9 il numero complessivo di contagiati presi in carico dall’ospedale di Piacenza. Si tratta di cinque piacentini e di un residente in provincia di Lodi, in Lombardia.

Dei nove diagnosticati al virus, 5 sono ricoverati presso lo stesso nosocomio in isolamento, mentre 4 si trovano al proprio domicilio, sempre in isolamento.

Tra i nuovi casi, vi sono anche due medici e un infermiere dell’ospedale di Piacenza. Il nosocomio sta mettendo in atto ogni misura per affrontare in modo adeguato la situazione.

Ristorante Bellaria di Rivergaro: tutti negativi al test

Ecco la comunicazione dei titolari del ristorante dove ha cenato il “paziente 1”, 38enne di Codogno.

Le autorità sanitarie ci hanno prontamente informato che siamo risultati tutti negativi al tampone. La notizia ci rende estremamente lieti, ma non solo, aspettiamo con entusiasmo i nostri clienti perché ora possiamo dire che il nostro locale è ufficialmente sicuro.

Saremmo inoltre onorati di avere la redazione della stampa come nostra ospite per la disponibilità che hanno avuto nei nostri confronti, e per l’aiuto che ci hanno dato nel diffondere le notizie esatte. Riapriremo mercoledì a pranzo con enorme sollievo, sicuri che nel nostro locale non vi è alcun pericolo per noi e per la nostra clientela.

I titolari.

Ringraziamo tutti gli amici e gli affezionati clienti che ci hanno mostrato completa solidarietà e sostegno; un ringraziamento particolare al sindaco di Rivergaro, Andrea Albasi, e al Comandante dei carabinieri di Rivergaro, Roberto Guasco.

UNIVERSITA’ CHIUSE – “Visto l’andamento del quadro epidemiologico- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha riunito la Cabina di coordinamento regionale- in via precauzionale, vista l’alta mobilità degli studenti, in accordo con il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e le nostre Università abbiamo deciso insieme la sospensione dell’attività didattica (lezioni, esami, sedute di laurea) in tutti gli atenei dell’Emilia-Romagna da lunedì 24, a sabato 29 febbraio compresi. Inoltre, stiamo valutando la chiusura di ogni scuola di ordine e grado, asili nido, impianti sportivi pubblici e privati e dei musei. Decisione che stiamo esaminando e definendo in tutti i suoi aspetti, anche alla luce dei provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri ieri sera”.

Seguiranno gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e le misure che verranno adottate.